BARI – Un docufilm per raccontare i 70 giovani musicisti che hanno dato vita all’Apulian Youth Symphony Orchestra, l’orchestra creata nel 2018 da OrchestrAcademy e composta da artisti in erba provenienti da numerosi conservatori di musica. Il progetto ha preso il via per festeggiare la vittoria conseguita lo scorso luglio al prestigioso Festival internazionale ‘Summa cum Laude’ di Vienna nella categoria ‘Orchestre giovanili’. il docufilm ‘Vivere di Musica’, diretto dal regista Alessandro Piva sul backstage della tournée estiva a Vienna di Ayso è stato presentato Alla Casa delle Arti e dei Suoni Teatro Kursaal Santalucia di Bari. Faranno parte dell’orchestra anche diversi musicisti ucraini che hanno potuto vivere un periodo di formazione musicale gratuita grazie al progetto ‘OrchestrAcademyLab Pro Ucraina’.

