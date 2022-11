BRINDISI – Il lungo ponte dei Santi a Brindisi è stato vissuto così tra musica, mare, divertimento e gastronomia che ha visto unire due iniziative che hanno portato sul lungomare brindisino migliaia di persone ogni sera divise tra i concerti e cibo da strada. Un doppio appuntamento che ha valorizzato il clima favorevole dell’autunno pugliese con il mare ed il porto principale protagonista degli eventi, partendo dai concerti di Porto Rubino festival nato dalla mente del cantautore Renzo Rubino una speciale rassegna musicale in una veste inedita e autunnale. Come da tradizione, una serie di eccezionali ospiti nell’arco delle due serate saliti sullo speciale palco del caicco ormeggiato nella banchina pugliese a piedi delle colonne romane con la scalinata Virgilio che ha fornito una perfetta platea per gli spettatori giunti a Brindisi da tutta la Puglia e non solo. Mannarino, Selton, Senza…Cri, Raphael Gualazzi, Tricarico e Erica Mou tra i nomi che si avvicendati assieme al padrone di casa Renzo Rubino per regalare uno spettacolo indimenticabile e suggestivo per la sua location. Poco più lontano invece lo spazio dedicato allo street food che presso piazzale Lenio Flacco ha offerto la possibilità di completare la serata tra cibo e bevande riempendo uno spazio importante di ristoro per famiglie, cittadini e turisti. Un modo diverso e importante di destagionalizzazione e di valorizzare del turismo del mare per Brindisi e la Puglia.