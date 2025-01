Muore dopo dimissione da ospedale, a Putignano indagati medico e infermiere

Una dottoressa e un infermiere in servizio nel pronto soccorso di Putignano (Bari) sono indagati per omicidio colposo per la morte di una 71enne, recatasi in ospedale per alcune difficoltà respiratorie lo scorso 12 gennaio e deceduta il giorno successivo, dopo essere stata dimessa. Il fascicolo è affidato al sostituto procuratore di Bari Matteo Soave, che ha raccolto la denuncia del marito della vittima – che l’ha trovata senza vita la mattina del 13 – e oggi ha conferito l’incarico per l’autopsia al medico legale Roberto Vaglio. Secondo quanto raccontato dall’uomo nella denuncia, la 71enne – che non avrebbe avuto malattie pregresse – si è recata in ospedale domenica 12, accusando respirazione affannosa e tosse. I primi accertamenti del saturimetro avrebbero restituito un valore di ossigenazione al di sotto di 94, un valore normalmente considerato basso. Ma a quel punto, sempre secondo il racconto del marito, la donna sarebbe stata dimessa senza ulteriori accertamenti. La mattina successiva fu l’uomo, tornato a casa dopo alcune commissioni, a trovare la moglie senza vita nel proprio letto. L’iscrizione della dottoressa e dell’infermiere nel registro degli indagati è un atto dovuto per consentire lo svolgimento dell’autopsia, eseguita oggi nel cimitero di Conversano (Bari). I familiari della 71enne sono assistiti dall’avvocato Guido Di Paolo. (ANSA).

