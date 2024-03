Motori, il Rally Costa del Gargano diventa ‘grande’

Che gli sportivi e gli appassionati di motorsport di Puglia si preparino: per la sua terza edizione sale di livello il Rally Costa del Gargano che ha guadagnato la titolarità della Coppa Rally di 8^ Zona ACI SPORT entrando nel calendario delle grandi tappe nazionali della stagione. La competizione e lo spettacolo, il 27 e 28 aprile prossimi sulle strade di Manfredonia, Mattinata e Monte Sant’Angelo, saranno ancora più grandi.

“Se la prima edizione, disputata nel 2022, è stata una scommessa – commenta dal Gargano Racing Team che organizza l’evento insieme a Tecno Motor Racing Team- , quella dello scorso anno ha rappresentato un vero e proprio esame di maturità per una manifestazione che oggi è sicuramente consolidata, considerato il salto di qualità compiuto. Un evento frutto di un lavoro appassionato di un gruppo di amici animato dall’amore per il rally e per il territorio garganico”.

Patrocinato da Regione Puglia, Dipartimento Sport e Salute, ACI e Provincia di Foggia, Parco del Gargano e dai Comuni di Monte Sant’Angelo, Manfredonia e Mattinata, la manifestazione darà una nuova sferzata di energia al movimento motoristico pugliese e rafforzerà il connubio tra sport e promozione paesaggistica e turistica del Promontorio danuno. “Il rally è una specialità sportiva che si presta alla valorizzazione del territorio e, in questo caso del Gargano – sottolinea Giovanni Di Bari, presidente della Gargano Racing team-, poiché si svolge su lunghe distanze geografiche e quindi permette di far conoscere più zone in un lasso di tempo definito. Non solo ai piloti, ma anche alle loro famiglie e ai tanti appassionati che, edizione dopo edizione, stanno accorrendo sempre più numerosi”.

L’edizione 2024 presenta alcune importanti novità: sono state apportate modifiche al percorso che è stato allungato a 303.88 chilometri totali di cui 72.2 di Prove Speciali che passano da sette a dieci. I dettagli saranno presto svelati.

Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sul sito ufficiale www.rallycostadelgargano.it .

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author