Bicinpuglia 2024, esordio a Taurisano per la Challenge Bike Salento

Dopo il grande successo della prima tappa, l’XC di Carovigno valida come Gran Premio XC, Bicinpuglia esordisce anche con la storica Challenge Bike Salento. Appuntamento domenica 17 marzo a Taurisano, in provincia di Lecce, per la XC Toro Bike – Crocefisso della Macchia, organizzata dall’Asd Toro Bikers.

Si tratta di una gara entusiasmante, un tracciato da 5,800 km a giro da percorrere cinque volte per un totale di 680 m dsl, che prevederà saliscendi e percorsi tecnici con la famosissima salita della Celimanna di circa 1km. Trasferimento e partenza su strada asfaltata a circa 400 metri dall’arco gonfiabile dell’arrivo.

Il ritrovo, presso la Cappella grotta del crocefisso ManfioLecce https://goo.gl/maps/ooKPxZ8MJiRy7jt89 (accedendo dalla strada statale Ruffano Casarano) è previsto a partire dalle ore 7, la partenza per categorie alle 9:30.

Per iscriversi, come di consueto, basta andare sul sito ufficiale di Bicinpuglia, al link https://www.bicinpuglia.it/eventi/view?id=278.

