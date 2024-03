Boxe, primo match da professionista per il tarantino Magrì

Venerdì prossimo, 15 marzo, al PalaCoscioni di Nocera Inferiore, ci sarà il primo match da professionista del 26enne tarantino allievo della Quero-Chiloiro Francesco Magrì. Dopo aver accarezzato il sogno di poter partecipare alle Olimpiadi, la Promo Boxe Italia ha acquisito i “diritti” da professionista di Magrì che, dopo una brillante carriera da dilettante, adesso cercherà nuovi risultati importati da “Pro”.

La prima occasione è la riunione di dopodomani, che ha come apice agonistico il match valido per il campionato europeo Silver tra il pupillo di casa campana Gianluca Ceglia e lo spagnolo Frank Urquiaga. Primo gong della riunione alle 20, il secondo match undercard sarà il contest internazionale dei Superwelter tra Francesco Magrì e Giuseppe Rauseo.

Il pugile di Vallata, 43 anni, ha un lungo score da professionista dodicenne pari a 2 vittorie, 79 sconfitte e 5 pareggi. Al debutto, invece, Magrì, che presenta un peso fisico da 69.5 kg ed un “peso” da agonista dilettanti quantificato in 80 vittorie, 8 pari e 19 sconfitte.

“Francesco Magrì è un talento puro della boxe, uno che da Elite è stato tra i migliori a livello nazionale, che la nostra Quero-Chiloiro ha accolto in palestra da bambino, facendolo crescere sino al prossimo suo primo assalto da professionista.

La sua evoluzione professionale rappresenta uno dei tantissimi risultati che la nostra società ha acquisito a livello giovanile, tanto da meritarci per cinque volte il rispettivo titolo di campione d’Italia tra il 2013 e il 2023” commenta Cataldo Quero, responsabile tecnico della società tarantina.

Questa è la biografia di Francesco Magrì, dai suoi esordi giovanili sino all’ingresso nel mondo professionistico della boxe. Inizio dell’attività giovanile come “Canguro”, il primo risultato è l’argento “Allievo” nella Coppa Italia giovanile nel 2010. Nel 2011 Magrì conquista il bronzo ai campionati italiani Schoolboy; nel 2012 è argento ai Campionati italiani Junior; nel 2013 vince il Torneo nazionale azzurrini Junior; nel 2014 diventa campione italiano Youth nei 64 kg e conquista il Torneo Nazionale Azzurrini Youth; nel 2015 partecipa agli Europei Junior in Polonia e vince due volte nel doppio dual match dell’Italia rispettivamente su Moldavia e Romania.

Nel 2016 Magrì è bronzo al prestigioso “Guanto d’oro” negli Elite, il top dilettantistico; nel 2017 il Guanto D’Oro lo conquista nei 69 kg, finendo per arpionare il suo primo titolo di campione assoluto italiano. L’anno dopo, Magrì rappresenta nella sua categoria della boxe la nazionale italiana ai Giochi del Mediterraneo ad Aragona e disputa il prestigioso torneo internazionale “Bocksai”. E nello stesso 2018, firma una vittoria di prestigio in un altro dual match dell’Italia contro il quotato irlandese Paddy Donovan.

Magrì rientrerà nel ring nel 2022, quando vince sorprendentemente il suo secondo titolo tricolore da “Assoluto” nei 71 kg contro Manuel Lombardi. Nel 2023 Magrì si impone ancora una volta con l’azzurro italiano nel dual match contro il Portogallo. Inoltre, nello stesso anno conquista una vittoria ad uno dei Tornei di boxe più prestigiosi al mondo, quello di Strandja in Bulgaria, dove piega il greco Thodoris Ritzakis, per poi chiudere all’ottavo posto in seguito alla sconfitta ai punti per mano dell’olandese Tony Jas.

