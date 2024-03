Futsal C/F, Real Statte: sconfitta netta in casa del Noci

Netta sconfitta per il Real Statte che cade per 5 a 1 a Noci nella penultima giornata del campionato di Serie C. Per le rossoblù la rete della consolazione è stata realizzata da Delli Ponti a sei minuti dalla fine del match. Per la cronaca, la formazione nocese ha messo a tabellino la doppietta di Gigante e un gol a testa per Loiacono, Quarta e Mastronardi. Per le rossoblù l’ultimo impegno la prossima settimana in casa per decretare la fine di questa stagione e comprendere poi quali saranno le scelte societarie per il futuro. Al momento la squadra dovrà concentrarsi esclusivamente sul campo nella sfida del PalaCurtivecchi di Montemesola contro il Futura Bitonto.

