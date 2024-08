Morto Enrico Santaniello, esponente di Forza Italia a Foggia

E’ morto oggi a 71 anni Enrico Santaniello, esponente di Forza Italia a Foggia, originario di Napoli. Santaniello è stato consigliere e assessore regionale all’Urbanistica dal 2006 al 2010, e dal 2008 al 2013 è stato presidente del Consiglio della Provincia di Foggia in quota Udc.

Nel 2009 si candidò a sindaco di Foggia con il centrodestra ma perse al ballottaggio contro Gianni Mongelli, nonostante il 42% dei voti raccolti al primo turno. Per cinque anni, nelle fila del Popolo delle Libertà, è stato capo dell’opposizione in Consiglio comunale.

“Esprimo il mio profondo cordoglio e quello di tutta Forza Italia Puglia per la scomparsa dello storico esponente azzurro della Capitanata Enrico Santaniello. Una scomparsa, la sua, che addolora profondamente tutti noi a partire dall’on Guido Viceconte, che aveva la responsabilità di guidare il nostro partito in Puglia quando Santaniello era assessore regionale. Hanno e abbiamo condiviso un lungo percorso politico dalla nascita di Forza Italia. Siamo vicini ai suoi familiari e alla comunità foggiana che ne piange, come noi, la perdita”, dice il commissario regionale di FI, Mauro D’Attis.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author