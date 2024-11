Morte poliziotto, il cordoglio di Pisani e del Questore di Roma Massucci

ROMA – Ha scosso la nazione intera il gravissimo incidente stradale avvenuto nella capitale, nel quale sono state coinvolte due auto della’ Polizia di Stato. A causa dell’impatto violentissimo ha perso la vita un poliziotto ed altri tre sono rimasti feriti.

A tal proposito, nelle scorse ore, il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani e il Questore di Roma, Roberto Massucci, stamattina si sono recati presso il Reparto Volanti della Questura di Roma e al Commissariato Primavalle per manifestare la propria vicinanza ai colleghi del giovane poliziotto tragicamente scomparso nell’adempimento del proprio dovere. In questo momento di profondo dolore il Prefetto Pisani ha voluto esprimere il proprio cordoglio alla famiglia di Amar Kudin , la cui perdita addolora tutta la Polizia di Stato.

Successivamente questo pomeriggio il Capo della polizia Pisani e il Questore di Roma Massucci si sono recati presso l’ospedale San Camillo per sincerarsi delle condizioni della poliziotta Giada autista della volante su cui viaggiava con Amar il poliziotto che ha perso la vita.





