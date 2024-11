Traffico internazionale di droga, arresti anche in Puglia

GENOVA – Traffico, anche internazionale, di droga, ma anche rapina, ricettazione e violazione delle norme in materia di armi. Sono questi, secondo l’accusa, gli interessi di una associazione per delinquere con ramificazioni anche in Puglia, tra Bari e Lecce, smantellata dalla Dea di Genova e dalla polizia di Stato del capoluogo ligure. Numerosi gli arresti eseguiti, oltre che in puglia, anche a Torino, La Spezia, Lodi, Bergamo, Salerno e Monza. Alle indagini, condotte dalla Squadra mobile di Genova, ha collaborato anche la polizia spagnola. Il presunto “business”, infatti, si era spinto anche in Spagna. Tra i soggetti colpiti dalle misure cautelari figurano alcuni collaboratori di giustizia e familiari sottoposti al programma di protezione. Numerose le perquisizioni sia in Italia che all’estero.

