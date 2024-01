Monopoli: via Botis, obiettivo Dalmasso. Spalluto può andare in B

Il Monopoli ha restituito il portiere classe 2004 Botis all’Inter. Gli ultimi due giorni di mercato vedranno protagonista il direttore sportivo Marcello Chiricallo, che domani salirà a Milano per effettuare le ultime operazioni. C’è da trovare un’alternativa a Gelmi e il nome più gettonato è quello dell’ex Foggia Dalmasso, classe 2000 attualmente in forza al Lecco. In Lombardia potrebbe finire in prestito Spalluto, attaccante classe 2001 che non rientra nella lista Over in Serie B. Il trasferimento potrebbe rappresentare un vantaggio per tutti: il Lecco avrebbe un attaccante under e continuare a fare mercato over su altri obiettivi, il Monopoli avrebbe l’occasione di rilanciare un giocatore che al momento sembra chiuso e l’attaccante si rimetterebbe in discussione dopo un inizio di stagione opaco.

