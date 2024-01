Barletta, Bitetto verso l’esonero

BARLETTA – Sarebbe arrivata al capolinea l’avventura di Dino Bitetto sulla panchina del Barletta. Manca solo l’annuncio ufficiale, ma il tecnico barese sarebbe ormai fuori dai piani del club biancorosso e non ha diretto l’allenamento di mercoledì pomeriggio.

Consultazioni in corso per la scelta del nuovo allenatore, che dipenderà anche dagli sviluppi societari in corso. Nella tarda mattinata di giovedì, attesi nuovi aggiornamenti tra Mario Dimiccoli e Francesco Divittorio: sul tavolo della trattativa, il prospetto finanziario del Barletta fino a fine stagione.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author