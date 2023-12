Monopoli | Tomei: “Incidente di percorso ci sta, pensiamo subito alla prossima”

L’allenatore del Monopoli Francesco Tomei commenta così la sconfitta della sua squadra contro il Giugliano: “Purtroppo ci è capitato un primo tempo come non ci era mai capitato quest’anno, può succedere in un campionato. Abbiamo subito la squadra avversaria che ci ha messo in difficoltà sul piano nervoso e fisico. Si è enfatizzata la fatica dopo i tre gol. Siamo stati sfortunati sull’occasione di Santaniello e D’Agostino ma al di là di quello eravamo sottotono. Nel secondo tempo abbiamo avuto la reazione giusta, ci sono stati annullati tre gol e raramente mi è capitato, ma un incidente di percorso ci sta, pensiamo subito alla prossima”.

