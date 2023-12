Casertana, Cangelosi: “Miglior partita da quando sono qua, possiamo fare qualcosa di importante”

CASERTA – La Casertana vola ed è terza in classifica, i rossoblù battono il Foggia ed ottengono la settima vittoria in otto gare. Il tecnico Vincenzo Cangelosi è soddisfatto ma comincia la sua conferenza stampa commentando ciò che è accaduto fuori dal campo: “Non sono immagini belle per il calcio, le partite di calcio dovrebbero essere soltanto un momento di festa ma non tutti la pensano allo stesso modo”.

Cangelosi ha poi analizzato la partita esprimendo la propria soddisfazione: “Abbiamo fatto molto bene, specialmente nel primo tempo quando abbiamo creato tanto. Nel secondo tempo non avevamo la stessa intensità, ha influito il fatto di stare fermi per più di quaranta minuti, sia a livello muscolare che psicologico, abbiamo perso un po’ di tempo per ritrovare il giusto ritmo. Siamo cresciuti tanto, rispetto all’inizio della stagione lavoriamo settimanalmente ed i ragazzi sanno bene ciò che voglio quando scendono in campo, la squadra sa di poter giocare per qualcosa di importante ma bisogna pensare di gara in gara”.

Il tecnico non dimentica il suo importante e recente passato a Foggia ma elogia la sua squadra. Per Cangelosi è stata la miglior partita della sua Casertana: “Ero emozionato prima della partita ma da quando l’arbitro ha fischiato ho pensato soltanto alla Casertana, sono contento per quello che abbiamo fatto, credo di aver visto la miglior partita in assoluto da quando sono qua.”

