Crisi Potenza, valutazioni in corso sulla posizione di Lerda

Momento delicatissimo in casa Potenza. La sconfitta interna col Taranto non è piaciuta al patron Donato Macchia. La squadra è entrata in un tunnel di risultati negativi inaccettabile e questo avrebbe spinto la società a valutare attentamente la posizione del tecnico Franco Lerda. Ieri, inoltre, si son vissuti attimi di tensione in salata stampa tra lo stesso allenatore e alcuni giornalisti.

