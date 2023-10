Monopoli: Tomei, ‘Foggia? Vittoria a tutti i costi’

(Di Lorenzo Ruggieri) Urge un successo in casa Monopoli. I biancoverdi, ancora a caccia del primo successo stagionale, sfideranno il Foggia nella sfida valida per la settima giornata di Serie C: “Abbiamo bisogno di un risultato”, ha ammesso Francesco Tomei, tecnico del Gabbiano: “Tutte le partite sono fondamentali, con il Foggia non sarà la gara della vita ma sarà importante portare a casa l’intera posta in palio in ogni modo. In ogni match abbiamo sempre disputato delle buone prestazioni, i complimenti vanno bene ma i ragazzi meritano i tre punti come ricompensa per ciò che stanno dando. La classifica non ci premia, veniamo da quattro trasferte in cinque partite. Abbiamo giocato tanto e riposato poco ma in questo momento serviranno fame e lucidità. Nel calcio ci sono momenti in cui tutto gira storto e ci manca solo il risultato. Se avessimo vinto con Monterosi e Catania staremmo parlando di un qualcosa di diverso. Formazione? Dobbiamo gestire alcune situazioni ma De Risio e De Paoli non saranno dell’incontro. Rientra invece Riccardi”.

