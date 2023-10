Reggiana-Bari, Matino: “Pareggi? Alla lunga possono tornare utili”

REGGIO EMILIA – Prova a guardare il bicchiere mezzo pieno Emanuele Matino, difensore del Bari, impiegato nella ripresa contro la Reggiana al posto di Diaw: “Se avessimo vinto sarebbe stato meglio, certo. Ma va bene lo stesso. Fa piacere inoltre essere tornato in campo: ho fatto il mio, come sempre quando chiamato in causa. Abbiamo subito lo svantaggio ma anche noi, le nostre opportunità, le abbiamo avute. Cosa manca? Credo nulla ora come ora. Basta una vittoria e tutto può cambiare. Periodi delicati capitano a tutti, anche l’anno scorso fu cosi. Ma c’è tempo e modo per poter svoltare. Ovviamente servono anche altri risultati importanti oltre ai pareggi”

