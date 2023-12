Monopoli, Tomei avvisa i suoi: ‘A Taranto sarà una battaglia’

(Di Lorenzo Ruggieri) Francesco Tomei suona la carica in vista della sfida con il Taranto. Nel corso della consueta conferenza stampa antecedente al match, il tecnico del Monopoli ha avvertito i suoi giocatori in merito alle insidie della gara in programma lunedì: “Il Taranto è una squadra forte fisicamente ma con giocatori molto bravi tecnicamente come Cianci, Bifulco e Kanoute. Sarà sicuramente una sfida dura, fisica e da affrontare come una battaglia. I rossoblù possono essere pericolosi in ogni frangente e dovremmo cercare quantomeno di pareggiare la loro intensità”.

Indisponibili: “Non saranno della sfida Peschetola, De Risio, Angileri e lo squalificato Riccardi. Il resto del gruppo è a disposizione”.

Assenza dei tifosi: “Visti i buoni risultati, a Taranto ci sarà entusiasmo e troveremo un ambiente caldo. Dovremo isolarci da tutto ciò e fare la nostra gara, senza pensare all’aspetto ambientale”.

Capuano: “Capuano conosce bene questa categoria e sa fornire alle proprie squadre la giusta carica, come dimostra il suo Taranto. La gara vedrà molti duelli e seconde palle, aspetti su cui siamo mancati domenica scorsa ma nella ripresa abbiamo avuto la giusta reazione. Sarà molto importante calarci bene nella partita”.

Formazione: “Le valutazioni sono ancora in corso ma sicuramente apporteremo dei cambiamenti. Schiereremo una squadra competitiva e scenderà in campo chi starà meglio”.

Mercato di gennaio: “Sono concentrato sulla partita di Taranto, da qui alla sosta ci attendono tre sfide importanti da vivere partita dopo partita”.

