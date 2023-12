Fidelis Andria, De Candia sfida il suo passato: “Torno da avversario, partita bella per me”

Pasquale De Candia, allenatore della Fidelis Andria, presenta in conferenza stampa il derby contro il ‘suo’ Manfredonia:

SCONFITTA CON IL MATERA – “E’ stata metabolizzata con molta rabbia, con la consapevolezza di aver fatto una buona prestazione al di là risultato. Sono stati commessi degli errori, abbiamo provato a lavorarci. I ragazzi hanno fatto una settimana alla grande, una volta smaltita la rabbia”.

MANFREDONIA – “E’ una partita bella: ho difeso i colori del Manfredonia, mi auguro che i tifosi siano rimasti contenti della cavalcata dello scorso anno. Oggi torno da avversario, indossando i colori della Fidelis Andria. Siamo tutti mentalizzati al raggiungimento del risultato, prima e dopo la partita interverrà il cuore perché ci saranno tanti amici da salutare. Durante la gara saremo invece avversari leali e duri, ognuno farà il suo”.

MERCATO – “E’ un mercato particolare nel quale cercare di cogliere le occasioni. Non sempre è possibile andare sugli obiettivi che ci siamo posti prima dell’inizio, per fortuna in questo momento li stiamo raggiungendo, anche grazie al lavoro della società del direttore. Sono arrivati Piccioni, Varsi e Ponzo, tre ragazzi che volevamo e che abbiamo cercato. Stiamo mettendo dentro qualcuno di nuovo, sapevamo di essere corti e di dover rimpinguare l’organico. Pollidori? Massimo credo voglia ritagliarsi un ruolo diverso nel calcio, per il resto per ora non è uscito quasi nessuno”.

