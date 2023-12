Eccellenza/B, Manduria ospita Ostuni: Salvadore ‘Inizia nuovo campionato’

Prima giornata di ritorno, ultima in casa del 2023. Il Manduria ospita al “Camassa” di Sava l’Ostuni nel più classico dei testa-coda. La prima contro l’ultima, la miglior difesa contro quella più perforata del torneo. Numeri agli antipodi, ma il tecnico del Manduria non si fida della classifica e tiene alta la concentrazione all’interno dello spogliatoio. Un girone fa, a campi invertiti, finì 0-6 per i biancoverdi.

“Queste partite sono sempre insidiose. Sappiamo poco dei loro movimenti di mercato e quindi potremmo trovarci di fronte a situazioni nuove. Hanno giovani interessanti che lottano, qualche squadra ci ha lasciato le penne durante il girone d’andata. Non possiamo permetterci di sottovalutare l’avversario, loro non hanno nulla da perdere”.

E’ stata una settimana importante in chiave mercato, nella giornata di ieri è arrivato l’annuncio della società messapica dell’acquisto di Massimiliano Marsili. Il centrocampista si era svincolato dal Barletta in questi giorni e poi si è accordato con il club capitanato da Giuseppe Vinci. Il quarto colpo in entrata dopo quelli di D’Aiello, Ancora e Ungredda. Mister Salvadore avrà tutta la rosa a disposizione.

“I neo arrivati si sono già ambientati, si allenano con noi da diversi giorni. Ungredda e Marsili si sono allenati con il gruppo e saranno disponibili per la partita di domani. Il mercato potrebbe destabilizzare i calciatori, ma sono ragazzi maturi e sanno che per noi è una partita fondamentale che vale tre punti come tutte le altre. E’ l’ultima in casa del 2023, dobbiamo mantenere alta la concentrazione. La squadra si è allenata con grande intensità durante la settimana. Queste partite se non le sblocchi subito diventano tutte complicate, quindi l’approccio sarà fondamentale. Adesso comincia un altro campionato”.

La batteria degli under si è impreziosita di un ulteriore elemento in mediana. Si tratta di Nicola Ungredda, mezzala classe 2004 che arriva dal Bitonto. “E’ un ragazzo interessante, è una mezzala che predilige agire sulla destra, ma può giocare anche mezzo sinistro. Ha un buon tempo di smarcamento, ha gamba e ama inserirsi. E’ un 2004 che ci darà una grossa mano. Su Marsili, c’è poco da aggiungere. E’ un profilo che conoscete tutti. Cercavano un leader in mediana e abbiamo preso il miglior interprete possibile”. Calcio d’inizio, domani, domenica 10 dicembre, ore 14.30 al “Camassa” di Sava.

