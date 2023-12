Eccellenza/A, Bisceglie-UC Bisceglie: derbissimo d’alta classifica

Un derby della Città dei Tre Santi di altissima classifica, questo è il big match della prima giornata del girone di ritorno del Girone A dell’Eccellenza pugliese 23/24 che andrà in scena domani al “Gustavo Ventura” di Bisceglie con fischio d’inizio alle ore 17.30.

L’Unione ci arriva dopo aver chiuso il girone d’andata da capolista con 30 punti collezionati nelle 13 partite sinora disputate e dopo la rotonda vittoria esterna (0-5) con la Molfetta Sportiva. Il Bisceglie, invece, segue in classifica con 28 punti che gli sono valsi la terza piazza della graduatoria e un ruolino che nelle ultime tre gli ha visti collezionare 3 vittorie, battendo due dirette concorrenti come Molfetta Calcio e Canosa.

I ragazzi di mister Angelo Monopoli vorranno provare a bissare la vittoria del derby di andata quando Saani segnò il gol che decise la gara. Tra gli azzurri tornano disponibili Giovanni Lullo e Diomandè dopo aver scontato la giornata di squalifica, mentre saranno assenti gli infortunati Gabriele Monopoli e l’ex Bisceglie Roberto Farinola.

Per i neroazzurrostellati di mister Pino Di Meo, rinforzati dagli argentini Di Rito e Lucero, una rincorsa alla vetta che potrebbe concretizzarsi con una vittoria in questo derby. Da verificare se sarà della gara Pignataro non sceso in campo nella sfida con il Canosa.

Si scontrano il miglior attacco, quello del Bisceglie con 35 reti segnate in 13 match, e la miglior difesa, quella dell’Unione con sole 9 reti subite in questo girone d’andata. Queste statistiche fanno presupporre che la chiave degli equilibri sarà il centrocampo.

Sarà un derby speciale per i tanti biscegliesi dell’Unione e in particolar modo per il mister Angelo Monopoli, autentica bandiera del Bisceglie ed uno dei giocatori con il maggior numero di presenze con la maglia neroazzurrostellata, che torna al Ventura pur vestendo i panni dell’avversario.

Insomma sarà un Derby dalle mille sfaccettature e dalle mille emozioni tutto da gustare.

Il match sarà arbitrato dal signor Piergiorgio Lucanie della sezione di Molfetta, coadiuvato da Alex Capotorto (Taranto) e Pierluigi Mazzarelli (Barletta)

