Eccellenza/B, Otranto sfida Novoli: in palio punti pesantissimi

Comincia in Sunday Night il girone di ritorno dell’Otranto. La formazione biancazzurra rende visita domenica alle 19 al Novoli in un match molto delicato per entrambe le compagini che verrà disputato sull’erba artificiale del Comunale di Leverano. Una gara importante che mette in palio punti pesantissimi tra due squadre che hanno avuto difficoltà nella prima parte di stagione.

Mbagnick Tourè e compagni torneranno a sfidare mister Andrea Manco, allenatore in casa idruntina per un biennio nel corso del quale ha dimostrato qualità importanti e portato la squadra a risultati di assoluto prestigio.

A presentare la gara col team nord leccese le parole di Francesco Mariano, capitano e condottiero di un Otranto in cerca di nuovo slancio. «Dopo un girone di andata al di sotto delle aspettative, inizia per noi un nuovo campionato. Siamo scivolati in una situazione complicata, inutile girarci attorno, ma ci sono le possibilità per risalire e raddrizzare una stagione sin qui avara di soddisfazioni».

L’Otranto si troverà di fronte un avversario importante: «Non scopriamo noi le qualità del Novoli – aggiunge il numero otto idruntino – un roster importante costruito con sagacia dai direttori Russo e Capone e affidato a un allenatore del quale conosciamo bene il valore. Dopo un avvio positivo anche loro hanno intrapreso un crinale difficile, giocheranno col coltello tra i denti e sarà di certo una partita – dice ancora Mariano – una gara molto difficile».

Il capitano biancazzurro di mille battaglie è fiducioso: «Il gruppo c’è, è concentrato e vuole fare tutti gli sforzi possibili utili a tirarsi fuori da una situazione di classifica complicata. Con mister Bray stiamo lavorando molto bene, ogni dettaglio è curato. In settimana abbiamo perso Alessandro Villani, uno dei giocatori più forti dell’Eccellenza pugliese che per motivi personali è sceso di categoria, per non un gran punto di riferimento. Questo però non deve essere per noi un alibi – rimarca e conclude Francesco Mariano – abbiamo qualità tecniche e morali importanti da mettere in campo in attesa che la società mette a disposizione della squadra quelle pedine capaci di alzare il livello tecnico e di esperienza del gruppo».

