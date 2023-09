Monopoli: Tomei avverte, ‘Col Monterosi ci sarà da battagliare’

(Di Lorenzo Ruggieri) Dopo il rinvio del match con la Casertana, il Monopoli è pronto a inaugurare la nuova stagione nella gara casalinga con il Monterosi.

Nella consueta conferenza stampa della vigilia, il tecnico dei biancoverdi Francesco Tomei ha così illustrato il match in programma domenica sera allo Stadio Veneziani: “Sarà sicuramente una gara tosta, il Monterosi è reduce da una sconfitta immeritata. Affronteremo una squadra propositiva e con ottime individualità, ci sarà da battagliare. Non aver giocato la prima partita può essere un handicap, ma dall’altra parte ti permette di curare qualche dettaglio in più. Siamo ancora all’inizio, ci sarà tempo per valutare tutte le compagini. Siamo un gruppo giovane e con entusiasmo. Voglio vedere uno spirito importante, che piaccia ai tifosi, alla città e alla proprietà”.

Debutto personale: “Sarà il mio esordio nelle vesti di primo allenatore, avverto le emozioni, ma dopo tanti anni in questo settore sono abituato. Sono molto curioso di vedere la mia squadra all’opera”.

Rosa: “Ringrazio il presidente e i ragazzi, i quali hanno sempre avuto un comportamento eccellente. Il gruppo è completo, c’è qualcuno un po’ in ritardo di condizione, come Santaniello e Spalluto, ma stanno lavorando bene”.

Indisponibili e formazione: “Cargnelutti è squalificato, il resto del gruppo è a disposizione. Ho qualche idea, farò il punto della situazione a qualche ora dall’inizio del match. Iaccarino trequartista? È un giocatore duttile, con una tecnica importante, può ricoprire diversi ruoli e sono convinto che ci darà una grande mano”.

