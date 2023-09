Barletta, Ginestra in conferenza stampa: “Daremo il massimo”

BARLETTA – Vigilia dell’esordio stagionale in casa Barletta. I biancorossi saranno di scena domani alle 17:30 al Marcello Torre di Pagani per la prima giornata del girone H di Serie D. Ciro Ginestra ha aperto il prepartita in conferenza stampa, partendo dalla condizione dei suoi uomini. L’assenza di Silvestri la più pesante, non si esclude un possibile intervento sul mercato: «Siamo pronti e ci siamo allenati bene – spiega l’allenatore – ci interessa la prestazione collettiva ma ovviamente punteremo a fare risultato pieno. Mancherà Silvestri, se ci sarà la possibilità di intervenire sul mercato ci proveremo, altrimenti va bene così».

Paganese squadra giovane ma insidiosa, il tecnico del Barletta mantiene alta la guardia.

I tifosi biancorossi hanno già risposto abbondantemente tra estate e prime uscite ufficiali e non, adesso è il momento di fare sul serio.

