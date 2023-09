Serie D/H: Team Altamura, colpo di prospettiva in attacco

(Di Tullio Luccarelli) Colpo in prospettiva per la Team Altamura: giunge in biancorosso l’attaccante, classe 2005, Giuseppe Battimelli. Attaccante di grande prospettiva, lo scorso anno ha militato tra le file del Foggia. Con i satanelli ha collezionato due presenze nello scorso campionato di Serie C, con Avellino e Monopoli. Punta cresciuta nelle giovanili del Napoli, è transitato anche tra le giovanili del Crotone e del Taranto. Battimelli, dopo un grave infortunio al crociato, si lega alla società altamurana per questa stagione in corso ed è già stato convocato per la sfida contro la Gelbison.

I convocati per la sfida alla Gelbison – Diramata, da mister Giacomarro, la lista dei convocati per gara contro la Gelbison, valida per la prima giornata del girone H di Serie D.

Portieri: Spina, Fernandes, Cervellera;

Difensori: Mattera, Petta, Bertolo, Errico, Grande, Maccioni, Cascella:

Centrocampisti: Dipinto, Logoluso, Bolognese, D’innocenzo, Kharmoud, Bersaglia, Tataru, Giannini;

Attaccanti: Lattanzio, Loiodice, Molinaro, D’Angelo, Esposito, Battimelli.

