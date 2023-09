FRANCAVILLA F.NA – Un indizio che fa già direttamente la prova: Giuseppe Giovinco, nel corso di Passione Biancazzurra in onda su Antenna Sud ogni mercoledì sera alle 21, ha di fatto chiuso a una sua possibile partenza da titolare, lunedì sera, nel match contro il Benevento. Il motivo è legato alla condizione non ancora ottimale, dopo un’estate vissuta da separato in casa a Catania. Dichiarazioni che spalancano le porte a una nuova titolarità per il tandem Artistico-Polidori in avanti, anche se Zuppel alle loro spalle scalpita e potrebbe essere la grande sorpresa nell’undici titolare di Villa. Per Giovinco, invece, l’obiettivo è di incrementare il minutaggio per averlo presto a disposizione almeno per un’oretta di gara.

Discorso da copia e incolla anche per Kevin Biondi, arrivato venerdì in città per mettere nero su bianco e legarsi alla Virtus: farà parte dei convocati al Vigorito, ma dopo un’estate da svincolato sarà necessario smaltire un po’ di ruggine. Scalpita Izzillo, mentre Fornito dovrebbe tornare nel ruolo di playmaker dopo aver saltato a scopo precauzionale la sfida all’esordio.

