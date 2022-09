Giovanni Pinto torna a “casa”. Il Monopoli ha ufficializzato, con un comunicato, l’ingaggio del terzino sinistro di Locorotondo (BA). Classe 1991, dopo aver militato in Serie D nel Grottaglie, ha disputato quattro stagioni a Monopoli totalizzando 105 presenze, 7 reti e 12 assist. Acquistato dal Parma, si trasferisce in prestito prima all’Ascoli, successivamente al Pescara disputando 19 partite in Serie B. Nelle ultime tre stagioni ha indossato la maglia del Catania collezionando 62 presenze. Giovanni Pinto è già a disposizione di Giuseppe Laterza e indosserà la maglia numero 2.