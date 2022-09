“I ragazzi sono stati bravi a vincere una partita sporca. Una squadra come la nostra, che ha qualità, deve essere in grado di portare a casa i tre punti anche quando ha qualche difficoltà dal punto di vista tecnico. Abbiamo superato un buon Cerignola con la mentalità giusta. Ora godiamoci questa vittoria, poi testa alla prossima perché dobbiamo cominciare a far punti anche fuori casa”. Così Giuseppe Laterza, allenatore del Monopoli, dopo il successo sul Cerignola.