“È una sconfitta che ci aiuterà a crescere – spiega Michele Pazienza, tecnico del Cerignola, dopo il ko in casa del Monopoli -. Queste battute d’arresto fanno parte di un percorso che abbiamo appena intrapreso, devono aiutarci a capire dove e come migliorare. Sicuramente non ci fasciamo la testa, analizzando la partita siamo stati puniti da un episodio dopo averla rimessa in piedi. E poi, abbiamo perso sul campo di una squadra consolidata come il Monopoli, che naviga da anni in questa categoria e che ha investito tanto sul mercato per disputare un campionato da protagonista. Ripeto, abbiamo sbagliato qualcosina, ma in ci sono anche tante cose buone”.