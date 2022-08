MONOPOLI – Il Monopoli punta un esterno e Giovanni Terrani è la pista più concreta. Il direttore Alfio Pelliccioni oggi pomeriggio incontrerà il procuratore del calciatore, Marco De Marchi, per trattare sull’ingaggio dell’esterno d’attacco di proprietà del Padova.

Un altro anno di contratto con i veneti che però hanno deciso di puntare su altri profili per il tridente. È arrivato nel frattempo nel ritiro di Cascia Montini, che sarà tesserato una volta risolte le pratiche burocratiche per il passaggio dal campionato polacco a quello italiano. Tiene sempre banco la questione Guiebre. Il Monopoli vorrebbe capitalizzare al massimo ma al momento l’offerta più interessante sembra essere quella del Catanzaro, che oltre a Tentardini, esterno basso di sinistra che Pelliccioni conosce bene per averlo portato in Calabria nella scorsa estate, ha messo sul piatto un conguaglio economico. Sul giocatore si erano fiondate anche Reggiana e Modena ma il Monopoli è stato categorico: o l’offerta soddisfa la richiesta o il calciatore non si muove. Si dovrà forse operare al menisco, invece, l’attaccante Ahmetaj, che si sta sottoponendo agli accertamenti del caso dopo il problema accusato al ginocchio. Nel frattempo nella giornata di sabato i biancoverdi affronteranno l’Ostiamare nell’amichevole di chiusura del ritiro.