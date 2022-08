FOGGIA – Curcio è andato al Catanzaro. Non rescissione ma cessione a titolo definitivo alla formazione calabrese, che gli ha fatto firmare un contratto biennale.

L’ex capitano rossonero va via dopo due stagioni e 29 reti, accettando la proposta dei calabresi e andando a rafforzare un attacco già forte di per sé con Iemmello, Biasci e Cianci. Il Foggia perde un pezzo pregiato ma incassa anche una discreta cifra e si libera di un ingaggio importante che sarà molto probabilmente dirottato su una prima punta e un’ala sinistra. Per il primo nome, dopo il rinnovo di Donnarumma e l’arrivo di Favilli a Terni si punterà a convincere Ferrante a tornare. In dirittura d’arrivo anche un terzino destro da un settore giovanile di un top club. Nel frattempo nella giornata di sabato i ragazzi di Boscaglia affronteranno in un test amichevole il Molfetta di Renato Bartoli. Un ulteriore banco di prova dopo le vittorie convincenti contro Pordenone e Adria. Trasmetteremo la gara in diretta sulla pagina Facebook di Antenna Sud e in differita sul canale 14.