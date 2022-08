“Sono molto contenta della prestazione, anche se negli ultimi quindici metri ho fatto una fatica assurda”. Gli Europei di nuoto, in corso di svolgimento a Roma, cominciano con il botto per Benedetta Pilato. La tarantina, campionessa del mondo, si è qualificata per la semifinale dei 100 rana vincendo la propria batteria con il miglior tempo: 1’05″77, a soli sette centesimi dal personale. “In questi giorni non sono stata benissimo, ho manifestato qualche dubbio al mio allenatore e non mi aspettavo questo tempo. È vero, sto sfiorando il record, ma sono felice così”, ha spiegato Benedetta.

Una prestazione eccellente per Benny, che ha dovuto spingere sin dal mattino per contrastare l’enorme concorrenza in casa Italia. A tal proposito, la tarantina critica la regola che stabilisce il passaggio del turno a sole due atlete della stessa nazione: “È assolutamente ingiusta. Ci sono quattro italiane nei primi quattro posti e tutte possono giocarsi una medaglia. Non ha davvero senso, anche perchè sei obbligata a spingere molto da subito e a faticare sin dal mattino”.