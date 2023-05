Monopoli, Ferrari: “Siamo stati superiori al Cerignola. I gol erano regolari”

Deluso ma anche soddisfatto, il tecnico del Monopoli Giacomo Ferrari ha parlato così dopo l’eliminazione avvenuta contro il Cerignola: “Non ho ancora rivisto i gol annullati, credo però che siano entrambi regolari. Abbiamo fatto una grande partita e siamo stati superiori al Cerignola, dimostrandolo sul campo. I ragazzi hanno dato tutto, dimostrando di essere un gruppo forte. Manzari stanotte ha avuto un attacco febbrile ma chi ha giocato ha fatto bene. Il gol preso nel primo tempo è giunto su una situazione da rivedere, ci ha scombussolato i piani. Nel secondo tempo abbiamo spinto di più, ci hanno annullato due gol, fare più di così è dura ed i ragazzi sono delusi. È stata un’eliminazione immeritata, il Monopoli non doveva uscire in questo turno. Cerignola? Ho fatto loro i complimenti, ma più per la stagione fatta, oggi non ho visto alcuna differenza”.

Tra bilanci e prospettive future: “È stata una stagione altalenante ma il cambio dopo il mio arrivo c’è stato, ringrazio Pancaro perchè questo lavoro lo ha cominciato lui. Abbiamo fatto ciò che dovevamo fare, siamo delusi ma soddisfatti per la prestazione. Futuro? Ci sto pensando, non lo so. Non meritavamo questa eliminazione, ma ci tengo a ringraziare tutto il mio staff ed i calciatori per quanto fatto finora”.

