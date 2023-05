Serie C: Playoff, ecco le qualificate alla fase nazionale

La fase nazionale dei playoff di Serie C scatta giovedì 18 maggio. Alle 6 squadre che hanno conquistato la qualificazione dopo il secondo turno dei playoff di girone, si sommano le terze classificate e il Vicenza vincitrice della Coppa Italia di Serie C. Ecco le teste di serie: Lecco, Vicenza, Virtus Entella, Pescara e Foggia. Non teste di serie: Ancona, Cerignola, Gubbio, Pro Sesto e Virtus Verona. Gli accoppiamenti verrano stabiliti tramite sorteggio.

