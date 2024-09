Monopoli, Colombo: “L’entusiasmo non sfoci in presunzione”

Il netto successo nel corso del derby contro il Foggia ha sicuramente migliorato l’umore del Monopoli, oltre alla classifica. I biancoverdi, infatti, sono reduci da una prova convincente ed entusiasmante ma il tecnico Alberto Colombo ha messo in guardia i suoi alla vigilia della sfida contro la Juventus Next Gen: “La città ha risposto in maniera encomiabile sotto il profilo degli abbonamenti, rendendo la curva sold out. Dobbiamo alimentare questo entusiasmo attraverso i risultati, i quali sono fondamentali. Questo stato d’animo, però, non deve sfociare in presunzione. Domani affronteremo una signora squadra, con qualità, tecnica e fisicità. Ci attende una partita veramente complicata, da disputare con grandissimo rispetto”.

Indisponibili: “Bizzotto è out per un lieve problema muscolare che lo renderà indisponibile per una quindicina di giorni. Vazquez e Calvano saranno della partita ma ancora non ho deciso se schierarli dall’inizio o a gara in corso”.

Juventus Next Gen: “È una squadra di estremo valore dal punto di vista tecnico e fisico, probabilmente è ancora in una fase di conoscenza del girone. Ha una spiccata propensione offensiva nel proprio DNA e non vorrà ottenere il risultato attraverso una prova difensiva. Molti giocatori sono alla prima esperienza nel professionismo da ‘adulti’ ma una volta inquadrata la categoria potranno mettere in difficoltà qualunque squadra. È una compagine importantissima con mezzi notevoli. La giovane età dei nostri avversari non rappresenta un vantaggio e li affronteremo come se fossero Foggia o Benevento”.

Formazione: “Bruschi è riconfermato per quanto dimostrato non solo a livello balistico ma anche per il lavoro di raccordo svolto. Il resto del gruppo si è impegnato per mettermi in difficoltà, devo anche valutare le condizioni di Vazquez. Ballottaggio De Sena-Grandolfo? È inevitabile che debba essere così, sono le frecce a nostra disposizione e dei giocatori che possono cogliere l’occasione per dimostrare il loro valore. De Sena ha vissuto un’estate particolare essendo ai margini della squadra precedente ma sta migliorando la propria condizione fisica. Angileri o Ferrini al posto di Bizzotto? Il secondo è un giocatore ‘di piede’ e forse sarebbe il sostituto naturale di Bizzotto, mentre il primo ha una capacità di gestire lo spazio in modo diverso rispetto agli altri. Ho un’idea di base ma valuterò anche in base al resto della squadra. Pace ha disputato un inizio di stagione importante e credo che stia meritando il posto”.

Scipioni: “Lo conoscevo già dai tempi di Pescara ma è diventato più maturo e consapevole dei propri mezzi. Rispetto a quel periodo, ha cambiato posizione e ha un quid in più per lavorare in diverse zone del campo. Tatticamente è molto duttile, non è simile a Borello in termini tecnici ma è utile in fase di non possesso e sa riconoscere gli spazi da occupare. Ha margini importanti per ambire ad una categoria superiore”.

Portieri: “Tendo a dare continuità in un ruolo molto delicato. Non voglio mettere in discussione un portiere al primo episodio negativo, in quella posizione la fiducia può essere una base importante per l’allenatore. Nonostante Garofani sia in ripresa e abbia dei valori importanti credo di dover dare la giusta continuità a Vitale”.

