Barletta, verso il Manduria per mantenere la vetta

BARLETTA – Mantenere alta la guardia e restare a punteggio pieno. L’obiettivo del Barletta (foto Porcelli) è ancora questo, come ribadito di settimana in settimana dal tecnico Pasquale De Candia. Biancorossi in vetta solitaria nel campionato di Eccellenza, con il match contro il Manduria dietro l’angolo. Domenica alle 15:30 la sfida al Puttilli contro l’ex Marsili, attualmente sulla panchina dei biancoverdi.

Servirà confermare l’astuzia e l’efficacia viste contro il Canosa al San Sabino, con un Barletta non brillante ma in pieno controllo di un match mai realmente in discussione. Attesa per il ritorno di Strambelli, assente nella trasferta contro i rossoblù per un attacco influenzale, ma lo scacchiere di De Candia ha dimostrato di non dipendere dal suo numero dieci affidandosi all’estro di Lavopa e all’ingresso frizzante di Leone.

Per il tecnico molfettese, che si sta affidando al mantra: “La partita più importante è sempre la prossima”, c’è però anche il ritorno di Coppa Italia contro il Bisceglie in programma giovedì pomeriggio. L’allenatore biancorosso deciderà solo dopo la rifinitura di sabato mattina come e se giostrare l’organico.

Da valutare i consueti ballottaggi tra gli under, ma anche a centrocampo con il ritorno dalla squalifica di Bottalico. Davanti, con uno Strambelli in più, uno tra Lattanzio e Lopez potrebbe partire dalla panchina. Il Barletta, in ogni caso, punta a mantenere la vetta solitaria centrando la quarta vittoria su quattro in campionato a prescindere dagli interpreti. Match in diretta domenica alle 15:30 su Teleregione.

