Monopoli, Colombo: “Ci esaltiamo nelle difficoltà”

Nonostante l’emergenza, il Monopoli torna a vincere. Contro l’Altamura, infatti, il gol di Pace ha permesso ai biancoverdi di ottenere i tre punti. Un match commentato così dal tecnico del gabbiano, Alberto Colombo: “Il forfait di De Risio ha complicato ulteriormente una situazione non semplice, per cui questa prestazione assume un valore diverso. È stato un match complicato ma devo fare i complimenti ai miei ragazzi, sembrano esaltarsi nelle difficoltà. Dopo aver trovato il colpo vincente, abbiamo disputato una gara di sacrificio. Abbiamo concesso solo un’occasione agli avversari e abbiamo provato a creare qualcosa senza essere arrendevoli. I tre punti sono un grande vanto per questa squadra. Carlo (De Risio, ndr) aveva un fastidio già durante la settimana, è in grado di gestirsi alla grande ma ha preferito tutelarsi. A quel punto della partita, l’unica soluzione era inserire Bulevardi e ha disputato un grande match. La reazione di Danilo dimostra che questo gruppo ha dei valori importanti, nessuno si tira indietro ed è un valore aggiunto. Il rigore? Non ho visto, Di Donato potrebbe aver ragione ma alla fine gli episodi si bilanciano. Sono onesto, se avessi visto errori da parte dell’arbitro non avrei timori a dirlo. Il primo posto? Ha un valore relativo, siamo contenti per aver avvicinato la quota salvezza. Dobbiamo mantenere un profilo basso, è giusto che i tifosi sognino e mi piace vedere questo ambiente vicino alla squadra”.

