Monopoli, Battocchio: “Siamo una squadra molto solida”

Grazie ad una prestazione cinica e attenta, il Monopoli ottiene l’intera posta in palio nel derby contro l’Altamura. Felicità e soddisfazione traspaiono dalle parole di Cristian Battocchio, centrocampista dei biancoverdi, al termine del match: “Siamo una squadra molto solida, in grado di sfruttare le occasioni e concedere poco agli avversari. Al di là delle assenze, abbiamo dato tutti il massimo per ottenere il successo e questo è fondamentale. Siamo contenti per la classifica, vogliamo raggiungere al più presto la quota salvezza e siamo sulla buona strada. Il mio ritorno in Italia è stato strano ma sono contento, mia figlia sta crescendo qui e volevo tornare a casa”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author