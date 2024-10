Il Picerno impatta sulla Cavese ma resta imbattuto, 1-1 al “Curcio”

Meritava sicuramente qualcosa in più un Picerno in piena emergenza, ben sette assenze per Tomei che si reinventa, soprattutto in difesa, ma non trova la vittoria. La Cavese va avanti, poi resiste agli assalti lucani, 1-1 al “Curcio”.

Primo sussulto al quarto d’ora, Sorrentino vince il duello con Pagliai e carica un destro rasoterra ma ben angolato, Merelli deve allungarsi. Poi il monologo della leonessa, risposta immediata al 20’, brutto pallone perso da Loreto, subentrato a capitan Piana infortunato, il mancino di Esposito non gira abbastanza. Al 23’ quest’ultimo serve in verticale Maiorino, primo intervento di uno straordinario Boffelli. 40’, Botta di Petito da fuori bloccata dall’attento portiere metelliano, sul pezzo anche al 42’: Esposito innesca Petito, aggancio col destro, palla sul sinistro ma Boffelli chiude la porta e si salva un minuto dopo, al 43’, con Guerra che manda alto da due passi il cross perfetto di Pagliai. Il Picerno fa le prove ma nel secondo minuto di recupero il gol lo trova la Cavese: affondo di Sorrentino, rasoterra micidiale per Fella che buca Merelli anticipando tutti, seconda rete consecutiva per l’ex Monopoli, metelliani avanti proprio al tramonto del primo tempo.

I lucani non meritano lo svantaggio e lo dimostrano nella ripresa, al 57’ Konate tocca con la mano in area e concede ai rossoblù l’occasione di rientrare in partita, Franco non se la lascia sfuggire e dal dischetto fa 1-1. La pressione è costante, la squadra di Tomei vuole vincerla. 63’, Citarella pasticcia e lascia spazio a Pitarresi, conclusione larga di un soffio. 66’, bella combinazione tra Vitali e Pagliai, tirocross insidioso toccato in angolo da Boffelli. All’81’ l’unico e pericolosissimo squillo dei metelliani: coast to coast di Sorrentino, Merelli a tu per tu abbassa la saracinesca. Il Picerno ristabilisce le gerarchie all’83’, Santarcangelo conclude su Boffelli, Petito respinge clamorosamente sul fondo. Il portiere campano è il migliore in campo e a ridosso del recupero consacra il punto dei suoi respingendo con la punta delle dita il destro di Cecere. Amaro in bocca per la Leonessa che resta comunque imbattuta, terzo risultato utile di fila per la rocciosa Cavese.

PIC 1-1 CAV

Picerno (4-2-3-1): Merelli; Pagliai, Santi, Seck, Guerra; Pitarresi (67’ De Ciancio), Franco; Petito (85’ Cecere), Maiorino (46’ Santarcangelo), Esposito (59’ Vitali); Cardoni (59’ Volpicelli). All. Tomei.

Cavese (4-3-1-2): Boffelli; Rizzo, Peretti, Piana (11’ Loreto), Maffei; Konate (90’ Marranzino), Pezzella, Citarella; Vitale; Fella (67’ Badje), Sorrentino (90’ Marchisano). All. Di Napoli.

Arbitro: Di Cicco di Lanciano.

Marcatori: 45’ + 2 Fella (C), 57’ Franco (rig.).

Ammoniti: Citarella (C), De Ciancio (P), Tomei (P), Seck (P).

Angoli: 5-2

