Altamura, Di Donato: “Gara indirizzata da episodi dubbi”

Sconfitta amara per il Team Altamura. Nonostante una buona reazione, i biancorossi escono sconfitti dal derby contro il Monopoli. Secondo il tecnico Daniele Di Donato, però, i tanti episodi arbitrali dubbi avrebbero condizionato l’incontro: “La partita è stata indirizzata da alcuni episodi discutibili. Non è mio costume lamentarmi ma non è la prima volta. Ci sarebbe stata qualche ammonizione in più e su Leonetti manca un rigore. Meritiamo rispetto, lavoriamo esattamente come le altre società. Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, meritavamo il vantaggio ma inaspettatamente siamo andati sotto. Nella ripresa, nonostante i tanti uomini offensivi, non siamo riusciti a recuperare il match. La prestazione è stata importante, torneremo a lavorare da dopodomani. Abbiamo riproposto lo stesso modulo visto col Giugliano per impostare la gara in modo offensivo, peccato per l’unico errore commesso. Non dovevamo lasciar girare Pace ma con il rigore di Leonetti staremmo parlando di un’altra partita. Il nostro obiettivo è mantenere la categoria, sarà difficile ma questa sconfitta non scalfisce nulla”.

