Monopoli, Calvano: “Vogliamo vincere per dare un segnale al campionato”

Un gol alla Calvano. Una botta da fuori con il copyright, di quelle capaci di fulminare i portieri avversari e di stabilire un feeling tutto particolare con i nuovi tifosi. È iniziata nel migliore dei modi l’esperienza del centrocampista ex Taranto con la casacca del Monopoli, che proprio grazie ad un gran gol del prodotto del vivaio del Milan, è riuscito a ribaltare l’iniziale vantaggio foggiano di Salines, nel derby dello Zaccheria.

“Avevo lo spazio giusto – ha dichiarato il mediano al CorSport -, ho visto la porta, non ci ho pensato due volte, ho tirato ed è andata bene. Lo avevo già fatto lo scorso anno contro la Turris. Vincere con dei gol così belli come quelli messi a segno anche da Viteritti e Bruschi è una soddisfazione particolare. Dobbiamo pensare a salvarci il prima possibile, ben venga il resto. Il nostro desiderio è migliorare il piazzamento dello scorso anno. Qui ho trovato subito un bellissimo ambiente, stiamo lavorando molto forte e abbiamo un grande gruppo. Miceli? Con lui ho un rapporto ottimo, prima che firmasse per il Monopoli ci siamo sentiti e gli ho parlato della serietà e delle ambizioni della società. Può darci una grande mano, lo scorso anno è stato fondamentale a Taranto”.

Il centrocampista poi parla del prossimo impegno: “Vogliamo vincere per dare un segnale al campionato e per dare continuità al nostro percorso. Sarà importante ottenere l’intera posta in palio perché un punto può fare la differenza ma anche per regalare una gioia ai nostri tifosi. Il mio obiettivo? Quello di fare sempre meglio della stagione precedente e segnare qualche gol in più, visto che in carriera non ne ho mai fatti così tanti”.

