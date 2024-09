Fidelis Andria: presentazione della squadra in diretta su Antenna Sud

Questa sera, mercoledì 11 settembre, dalle 20:00 su Antenna Sud sarà trasmessa in diretta la presentazione ufficiale della Fidelis Andria, in vista della stagione calcistica 2024/25 in Serie D.

L’evento sarà condotto da Claudia Carbonara e Salvatore Petrarolo. I tifosi potranno seguire la serata in TV sul canale 14 del digitale terrestre o in streaming su www.antennasud.com.

Una grande occasione per scoprire i protagonisti che rappresentano la squadra biancoazzurra nel campionato appena iniziato.

