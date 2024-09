Il Taranto annuncia l’arrivo di Antonio Pio Iervolino

Il Taranto ha ufficializzato l’acquisizione delle prestazioni sportive di Antonio Pio Iervolino, classe 2003, che arriva in prestito dalla Salernitana. Il giovane centrocampista, cresciuto nel settore giovanile della squadra campana, ha già maturato un’esperienza in Serie C con la maglia della Vis Pesaro.

