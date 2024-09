Fidelis Andria, è fatta per Maddaloni. Ferrara verso l’addio

Porte girevoli in casa Fidelis Andria. La società del Presidente Giuseppe Di Benedetto è in procinto di chiudere l’accordo con Rosario Maddaloni, difensore centrale classe 1998, svincolatosi lo scorso 30 giugno dal Potenza. In uscita, invece, ci sarebbe Michele Ferrara che piace a diversi club, in particolare al Martina.

