Molfetta: Soci, ‘Retrocessione delusione, ma pronti a ripartire’

“Sono stati giorni di riflessione quelli appena trascorsi, seguiti da un deludente risultato sportivo. La sconfitta nei play out e la conseguente retrocessione non erano certamente gli obiettivi che ci eravamo prefissati ad inizio stagione”. Scrivono in un comunicato congiunto i soci del Molfetta Calcio.

”Tutti insieme abbiamo provato a progettare una stagione sicuramente diversa, mettendo anima, cuore e soprattutto risorse economiche non ripagate dai risultati sportivi acquisiti sul campo – proseguono -. Ed è per questo che come Società sentiamo il dovere di porgere le nostre scuse ai tifosi e alla città intera. Eppure, questa stessa stagione era iniziata con i migliori propositi possibili, grazie alla determinazione di tutti i soci, alla loro dedizione, alla loro passione insieme alla voglia di far bene”.

”Questi buoni propositi insieme a tutte le forze economiche profuse per sostenere una dispendiosa stagione sportiva non sono stati sufficienti per controvertire il giudizio giunto dal campo – aggiungono -. Quello che i tifosi e la città devono sapere è che ce l’abbiamo messa tutta per progettare una Molfetta Calcio degna di una città come questa, abbiamo provato in ogni modo a rimettere sui binari giusti la stagione sportiva appena trascorsa senza però ottenere quanto prospettato nel momento in cui ci siamo presentati alla città”.

”È ora di guardare avanti e continuare a scrivere il futuro del calcio molfettese. Per farlo siamo pronti a valutare e ad accogliere offerte che possono giungere da possibili nuovi soci e investitori, così come qualcuno di noi è pronto a farsi da parte qualora queste offerte possano rappresentare il meglio per il futuro di questa società. È necessario per provare a immaginare un nuovo e possibile futuro in Serie D derivante dalla partecipazione alla procedura di ripescaggio. Se ciò non dovesse essere possibile, la Molfetta Calcio ripartirà dalla Eccellenza non dimenticando quanto di buono è stato fatto per il calcio molfettese insieme a tutti i valori sportivi ad esso collegati”, conclude la nota dei soci del Molfetta Calcio.

