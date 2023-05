MANFREDONIA – Duro sfogo del presidente del Manfredonia Giuseppe Di Benedetto a pochi giorni dalla finalissima playoff di Eccellenza contro il Gallipoli che sancirà la regina di Puglia. Al n.1 sipontino non è andata giù la decisione dell’amministrazione comunale che gli ha chiesto 20 mila euro dopo i danni fatti dai tifosi del Bisceglie nella gara di domenica scorsa al Miramare e l’impossibilità di svolgere gli allenamenti al Miramare in caso di mancata risposta alla nota. Non solo: in una conferenza stampa aperta al pubblico il presidente ha lanciato accuse pesanti Iraldo Collicelli e alla sua società la Manfredonia Miramare per alcune promesse disattese. Alla fine Di Benedetto ha affermato che avendo nemici in casa toglierà il disturbo e tornerà a Trani. Questa frase ha scatenato la preoccupazione dei tifosi che già stanno pregustano la possibilità di salire in serie D. Domenica prossima, infatti, i sipontini se la vedranno con il Gallipoli nella finalissima che noi trasmetteremo su Antenna Sud. Provate ad immaginare l’amarezza dei sostenitori se davvero si concretizzasse l’ipotesi del trasferimento del club. Insomma sono ore febbrili a Manfredonia e non solo per la posta in palio del campo. La speranza è che prevalga il buon senso e che non si metta Di Benedetto nelle condizioni di andare via.

