Molfetta: divieto di bivacco in diverse aree cittadine

Dal 13 al 18 agosto sarà in vigore a Molfetta un’ordinanza firmata dal sindaco Tommaso Minervini, che vieta il bivacco, il pernottamento e l’occupazione di spazi pubblici con tende, camper, barbecue e altri strumenti simili nelle zone di “prima cala, cala San Giacomo, banchina, duomo, cala Sant’Andrea e nell’area retrostante la Capitaneria di porto”.

La misura, si legge in una nota, è stata adottata per tutelare l’igiene, la pulizia e il decoro del territorio, nonché per prevenire situazioni di disturbo della quiete pubblica. La vigilanza sarà affidata alla polizia locale e alle altre forze dell’ordine. “In passato, anche nelle ore notturne, molte aree pubbliche sono state occupate per giorni con strutture amovibili”, ha spiegato Minervini, sottolineando così l’urgenza dell’ordinanza. Il sindaco confida comunque nel buon senso e nella civiltà dei cittadini.

