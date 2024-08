Abbatissae, la rievocazione storica del Monstrum Apuliae a Castellana

CASTELLANA – Torna, con la sua seconda edizione, l’appuntamento che definisce la straordinarietà di cinque secoli di potere spirituale e temporale detenuto da donne, sulle terre e sulle persone di Castellana. È un secondo atto atteso quello di Abbatissae – Donne, potere e altre storie, la rievocazione storica itinerante sul fenomeno del “Monstrum Apuliae” sulle terre della città delle grotte. Dopo il debutto dello scorso anno, Abbatissae torna questo fine settimana per il cartellone di Piazze d’Estate ideato da Comune e Grotte srl.

Lo spettacolo si sviluppa nel cuore del centro storico di Castellana Grotte, in un percorso di circa un’ora. Una delle novità rispetto allo scorso anno è proprio rappresentata dal luogo di ingresso al percorso: Porta Pentimi in largo Porta Grande. Abbatissae ripercorre le vicende delle Badesse del Monastero di San Benedetto di Conversano e del loro potere sulle terre di Castellana, dal 1266 al 1810, dall’arrivo delle suore cistercensi in Puglia alla fine della giurisdizione badessale, tra realtà e finzione.

