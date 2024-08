Bisceglie, Sol dell’Alba incanta e lancia la data di Berlino

BISCEGLIE – Un organico imponente di 70 artisti in scena ha incantato gli spettatori con un programma che ha spaziato da Mascagni a Ravel, passando per Čajkovskij e Rossini e con uno speciale omaggio a Puccini nell’anno del centenario dalla morte del compositore italiano. L’Orchestra Filarmonica Pugliese dal Teatro Mediterraneo ha illuminato dalle prime luci del giorno nella nuova edizione di Sol dell’Alba, il concerto che quest’anno ha avuto come leitmotiv le fiabe e i racconti con ‘C’era una volta…’. E, proprio come un desiderio che si avvera, la Filarmonica Pugliese dal Teatro Mediterraneo, ha annunciato di essere stata invitata a esibirsi, a dicembre prossimo, nella prestigiosa Philarmonie di Berlino, fra i teatri più importanti al mondo per la musica sinfonica.

