Andria, fibrillazioni nella maggioranza. Per il Cdx “mancano i numeri”

E’ tempo di fibrillazioni nel consiglio comunale andriese. Ad agitare le acque c’è stato l’abbandono della maggioranza del consigliere comunale del Partito Democratico Michele Di Lorenzo. Episodio questo che ha acceso i riflettori sulla tenuta dell’amministrazione guidata da Giovanna Bruno. Per il centrodestra infatti la compagine di governo non avrebbe più i numeri in consiglio comunale.

